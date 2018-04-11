دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

11 أبريل 2018 - 06:18 م

في تطور مفاجئ، تقدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، برفع دعوى قضائية اليوم، الأربعاء، ضد كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وأحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإسماعيل الفار مدير اللجنة المالية التي تدير النادي، بسبب اللجنة تواجد اللجنة في القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض انتقد قرار وزير الرياضة بتعيين لجنة لإدارة الشؤون المالية بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وقرر منصور الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يومي 10 و11 مايو المقبل للاعتراض على تواجد اللجنة المالية بقلعة ميت عقبة.



