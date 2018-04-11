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«أبو المجد»: جامعة المنيا تسير وفق رؤى الدولة لاقتلاع الإرهاب من جذوره

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مؤتمر مواجهة الارهاب بجامعة المنيا
مؤتمر مواجهة الارهاب بجامعة المنيا

جمال زكى

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جامعة المنيا

محافظ المنيا

ابو المجد

مؤتمر الارهاب

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، المؤتمر الأول لكلية الحقوق بجامعة المنيا، بعنوان "مواجهة الإرهاب بين الفكر والقانون"، والذى أطلقته الكلية تفعيلاً لدورها التربوي والتدريبي في تأهيل طلابها، والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الآداب والفنون والمؤتمرات.

وفى مستهل كلمته قدم الدكتور "جمال أبو المجد" شكره لضيوف المؤتمر، معربًا عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من رجال القضاء المصرى والعلماء ورجال القانون والإعلام، مؤكدًا اهتمام جامعة المنيا لعقد هذه  المؤتمرات العلمية التى تسهم فى الخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتحسين الأداء وجودة المخرجات التى ينتظرها المجتمع من المؤسسات الجامعية.

وقال اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، إن محافظة المنيا هى قلب مصر وكانت مستهدفة من الإرهاب على فترات زمنية طويلة، وسُلط عليها الضوء طائفياً وشهدت أكبر حجم اعتداءات بعد ثورة 30 يونيو، مضيفاً أنه منذ عشرينيات القرن الماضى بدأت البذرة الأولى للإرهاب بالعالم حتى أصبحت ظاهرة عالمية وتطورت من حرب عصابات وشوارع  غير نظامية إلى حروب منظمة وحروب بالوكالة كما يحدث بسوريا الآن.

وأشار إلى أن الإرهاب تدعمه دول ويتحرك فكريا بأفكار التخوين والشائعات وزرع الطائفية مستعرضًا دور الجماعات المتطرفة فى زرع الشائعات والوصول الى السلطة وزعزعة أمن واستقرار الأوطان، موضحاً مبادرة المحافظة نحو نشر ثقافة الوعى بالصعيد ضمن خطة تنمية الدولة فى مشروع تنمية جنوب الوادى.

وأشار الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، بأن محافظة المنيا كان لها نصيب كبير فى الحضارة الإنسانية والحضارة الحديثة من حيث المكانة والموقع، كما كان لها نصيب كبير من الأحداث الإرهابية، لذلك كان واجباً علي كلية الحقوق أن يكون لها دورها البارزة فى تأسيس رؤية صحيحة وتطبيقية لتُترجم قضية واقعية من خلال محكمة تعليمية  "صورية" والتى تمثل دعوة قضائية كاملة ضد عمل إرهابى إجرامى نفذ عقب ثورة 30 يونيو بأسماء اصحابه واحداثه الحقيقية التى تمت بها والحكم الصادر فيها، لافتاً بأنه قام الأشراف علي تنفيذ المحاكمة الصورية الدكتور مصطفى السعدوى استاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا وبمعاونة اعضاء هيئة التدريس بالكلية وتنفيذ طلاب كلية الحقوق.

وتستكمل جلسات المؤتمر على مدار اليوم والتى تناقش المحور الفكري والأمنى والإعلامي والقضائى والدبلوماسى والمجتمعى في مواجهة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

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