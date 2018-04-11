إحالة مسئولي جمعيتي الحبشي والشوكة بدمنهور للنيابة الإدارية

11 أبريل 2018 - 07:20 م

أحال طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة مسئولي جمعيتي الشوكة ومنشأة الحبشى بمحافظة البحيرة، ومدير جمعية زراعية بمركز دمنهور للنيابة الإدارية.

جاء بناء على المذكرات المعروضة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية والتى تفيد بأنه بمرور لجنة الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة تلاحظ بعض المخالفات وبالفحص والتدقيق، ووجود كشط وشطب وتعديل فى سجل 2 خدمات بالإضافة إلى صرف أسمدة بالزيادة عن المقررات لبعض الحيازات وصرف أسمدة بخلاف الثابت بكشوف الحصر على الطبيعة وذلك بجمعية الشوكة.

وفى جمعية منشأة الحبشى الزراعية تلاحظ وجود كشط بسجل 2 خدمات وعدم اعتماد سجل 2 خدمات من الصفحة 112 حتى الصفحة 127 من الجهات المختصة وعدم تحصيل الأسهم كاملة عن مساحة بعض الحيازات التى تم نقلها وعدم تحصيل المديونيات المتراكمة بسجل الفيشة لبعض الحائزين وعدم إضافة أي عمولة خدمات على المساحات محل التقرير بالإضافة إلى التلاعب فى سجل الفيشة بالشطب والقشط.

كما تم التحقيق فى واقعة عمل محضر حرق قش أرز لأحد المواطنين بدون وجه حق ومخالف للطبيعة وهذا ما نفاه مدير الجمعية السابق مؤكدا أن دورة مع اللجنة المشكلة من جهاز البيئة بالمحافظة يقتصر على الإرشاد عن اسم القائم بالحريق فقط والحوض والجمعية أما تحرير المحضر يتم بمعرفة جهاز البيئة وان هذا المواطن قام بتجميع كميات من قش الأرز من أراضى أخرى يقوم بزراعتها غير تلك الواقع عليها الحريق.

وتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة على أن يتم إخطار الإدارة الزراعية بدمنهور بما انتهى إليه الرأى.