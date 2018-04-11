  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تفاصيل تأسيس صندوق سيادي بقيمة 200 مليار جنيه

طائرة أمريكية

الهدف الحقيقي وراء الضربة الأمريكية لسوريا

طلاب داخل إحدى الجامعات

حظر الأسئلة السياسية والدينية بالجامعات

محيي عيسى، القيادي الإخواني السابق

قيادي إخواني سابق: المصالحة مع الدولة بشروط

محمد صلاح

الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس

3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

حصاد القمح

الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

موقع "سترافور" البحثي الأمريكي

موقع أمريكي: 3 دول عربية تشارك في الهجوم على سوريا

إحالة مسئولي جمعيتي الحبشي والشوكة بدمنهور للنيابة الإدارية

قبلي وبحري

عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة
عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة

علاء صباح

أخبار متعلقة
#

إحالة جهاز حماية الأراضي في جمعية "إدكو" للنيابة الإدارية

#

إحالة رئيس الوحدة المحلية بصنافير للنيابة

#

إحالة محاسب بإدارة بنها التعليمية للتحقيق بتهمة «الاختلاس»

#

إحالة 36 عاملاً وإداريًا بقطاعات خدمية في المحلة للنيابة

بدمنهور

احالة مسئولي

بدمنهور للنيابة الإدارية

جمعيتى الحبشى والشوكة

أحال طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة مسئولي جمعيتي الشوكة ومنشأة الحبشى بمحافظة البحيرة، ومدير جمعية زراعية بمركز دمنهور للنيابة الإدارية.

جاء بناء على المذكرات المعروضة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية والتى تفيد بأنه بمرور لجنة الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة تلاحظ بعض المخالفات وبالفحص والتدقيق، ووجود كشط وشطب وتعديل فى سجل 2 خدمات بالإضافة إلى صرف أسمدة بالزيادة عن المقررات لبعض الحيازات وصرف أسمدة بخلاف الثابت بكشوف الحصر على الطبيعة وذلك بجمعية الشوكة.

وفى جمعية منشأة الحبشى الزراعية تلاحظ وجود كشط بسجل 2 خدمات وعدم اعتماد سجل 2 خدمات من الصفحة 112 حتى الصفحة 127 من الجهات المختصة وعدم تحصيل الأسهم كاملة عن مساحة بعض الحيازات التى تم نقلها وعدم تحصيل المديونيات المتراكمة بسجل الفيشة لبعض الحائزين وعدم إضافة أي عمولة خدمات على المساحات محل التقرير بالإضافة إلى التلاعب فى سجل الفيشة بالشطب والقشط.

كما تم التحقيق فى واقعة عمل محضر حرق قش أرز لأحد المواطنين بدون وجه حق ومخالف للطبيعة وهذا ما نفاه مدير الجمعية السابق مؤكدا أن دورة مع اللجنة المشكلة من جهاز البيئة بالمحافظة يقتصر على الإرشاد عن اسم القائم بالحريق فقط والحوض والجمعية أما تحرير المحضر يتم بمعرفة جهاز البيئة وان هذا المواطن قام بتجميع كميات من قش الأرز من أراضى أخرى يقوم بزراعتها غير تلك الواقع عليها الحريق.

وتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة على أن يتم إخطار الإدارة الزراعية بدمنهور بما انتهى إليه الرأى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
» بالصور.. أمريكا تحرك الطائرة «يوم القيامة»
» ليفربول يتجاهل «صلاح» في استفتاء الأفضل
» استعدادات روسية صينية لمواجهة أمريكا في سوريا
» «الحوت الأزرق» يقود شابًا للانتحار في البحيرة
» فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بدءًا من الخميس
» لبنان يغيّر مسار طيرانه خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا
» «الخطيب» يتهم وكيل أوقاف الأقصر بـ«المحسوبية والوساطة»
» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»
» المنيا تودع ثاني شهيد في عملية سيناء خلال 24 ساعة
» بالفيديو.. السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)