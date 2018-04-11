» المنيا تودع ثاني شهيد في عملية سيناء خلال 24 ساعة

11 أبريل 2018 - 07:22 م

تستعد قرية الفقاعي في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، لاستقبال جثمان أحد أبنائها الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في العملية الشاملة سيناء 2018.

وقال أهالي القرية، إن المُجند يُدعى، "طارق محمد أحمد"، ومن المُقرر وصوله، غدًا الخميس، الذي اُستشهد، اليوم الأربعاء، خلال مُشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018.

وكان أهالي قرية جبل الطير، في مركز سمالوط، شمالي مُحافظة المنيا، قد شيعوا اليوم الأربعاء جُثمان أبو زيد صديق بكر حسين، أحد المُجندين، الذين استشهدوا خلال مُشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018.