  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تفاصيل تأسيس صندوق سيادي بقيمة 200 مليار جنيه

طائرة أمريكية

الهدف الحقيقي وراء الضربة الأمريكية لسوريا

طلاب داخل إحدى الجامعات

حظر الأسئلة السياسية والدينية بالجامعات

محيي عيسى، القيادي الإخواني السابق

قيادي إخواني سابق: المصالحة مع الدولة بشروط

محمد صلاح

الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس

3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

حصاد القمح

الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

موقع "سترافور" البحثي الأمريكي

موقع أمريكي: 3 دول عربية تشارك في الهجوم على سوريا

المنيا تودع ثاني شهيد في عملية سيناء خلال 24 ساعة

قبلي وبحري

احد شهداء المنيا
احد شهداء المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تحذيرات من الطقس بدءًا من غدا

#

بالفيديو.. البيان الـ16 للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة

#

24 ألف محاولة من "العموم البريطاني" لدخول مواقع إباحية

#

8 إصابات بأنفلونزا الطيور في السعودية

شهداء

تشييع

جثامين

محافظة المنيا

تستعد قرية الفقاعي في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، لاستقبال جثمان أحد أبنائها الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في العملية الشاملة سيناء 2018.

وقال أهالي القرية، إن المُجند يُدعى، "طارق محمد أحمد"، ومن المُقرر وصوله، غدًا الخميس، الذي اُستشهد، اليوم الأربعاء، خلال مُشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018.

وكان أهالي قرية جبل الطير، في مركز سمالوط، شمالي مُحافظة المنيا، قد شيعوا اليوم الأربعاء جُثمان أبو زيد صديق بكر حسين، أحد المُجندين، الذين استشهدوا خلال مُشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
» بالصور.. أمريكا تحرك الطائرة «يوم القيامة»
» ليفربول يتجاهل «صلاح» في استفتاء الأفضل
» استعدادات روسية صينية لمواجهة أمريكا في سوريا
» «الحوت الأزرق» يقود شابًا للانتحار في البحيرة
» فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بدءًا من الخميس
» لبنان يغيّر مسار طيرانه خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا
» «الخطيب» يتهم وكيل أوقاف الأقصر بـ«المحسوبية والوساطة»
» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»
» المنيا تودع ثاني شهيد في عملية سيناء خلال 24 ساعة
» بالفيديو.. السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)