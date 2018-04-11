هذا ما سيبحثه «بن زايد» في زيارته لمصر

11 أبريل 2018 - 07:23 م

أثارت زيارة الأمير محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة، التي تستغرق يومين، تساؤلات عدة، لا سيما أنها تسبق القمة العربية المقررة بمدينة الدمام السعودية الأحد المقبل.

ووصل ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في زيارة تستغرق يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، قال إن هناك ملفات عدة سيتم بحثها خلال الزيارة التي وصفها بالمهمة في هذا التوقيت، خاصة أن هناك تحركًا أمريكيًا جادًا لضرب سوريا، حيث من المقرر أن يبحث السيسي وبن زايد سبل منع توجيه تلك الضربة.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح اللاوندي، أن "هناك تعاونًا ثنائيًا بين القاهرة وأبو ظبي، فيما يتعلق بالتدريب على السلاح البحري، والأمر سيستغرق وقتًا طويلًا".

وأشار إلى أنه "سيتم تناول الملفات التي ستناقشها القمة المقرررة في السعودية، وأبرزها ملف القضية الفلسطينية، لا سيما بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك ملف الأزمة الخليجية".

وأشار إلى أن "هناك قضايا وملفات مهمة أخرى سيتم التطرق إليها، ومن بينها ملف الأزمة الليبية وكذلك الأزمة اليمنية"، مشددًا على أن "العلاقات بين البلدين تتسم بالمتانة".