الزمالك يعرض «إبراهيم» و«حازم» للبيع

11 أبريل 2018 - 07:26 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عرض الثنائي حازم إمام ومحمد إبراهيم، لاعبا الفريق الأبيض، بعد الأزمة التي حدثت في المران أمس، الثلاثاء، مع مدير الكرة أيمن حافظ.

وأبدى مرتضى، غضبه الشديد من «حازم» و«إبراهيم» بعدما أخطره أيمن حافظ مدير الكرة بأن الثنائي دخل في أزمة مع المدير الفني إيهاب جلال.

وشهدت الاتصالات التي تمت بين رئيس الزمالك ومدير الكرة تأكيد مدير الكرة على إثارة الثنائي لأزمة والتحدث بشكل غير لائق.

كانت الجلسة شهدت مطالبة اللاعبين بالحصول على المستحقات المالية بسبب ضائقه مالية للاعبين وتوجه مدير الكرة بالسباب لحازم إمام مما تسبب في أزمة كبيرة معه.

وحاول إيهاب جلال الدفاع عن اللاعبين ولكن لم يستمع مسئولو القلعة البيضاء لدفاع المدير الفني وتم الإستماع لحديث مدير الكرة فقط