  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تفاصيل تأسيس صندوق سيادي بقيمة 200 مليار جنيه

طائرة أمريكية

الهدف الحقيقي وراء الضربة الأمريكية لسوريا

طلاب داخل إحدى الجامعات

حظر الأسئلة السياسية والدينية بالجامعات

محيي عيسى، القيادي الإخواني السابق

قيادي إخواني سابق: المصالحة مع الدولة بشروط

محمد صلاح

الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس

3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

حصاد القمح

الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

موقع "سترافور" البحثي الأمريكي

موقع أمريكي: 3 دول عربية تشارك في الهجوم على سوريا

الزمالك يعرض «إبراهيم» و«حازم» للبيع

الرياضة

حازم ومحمد ابراهيم
حازم ومحمد ابراهيم

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

#

إبراهيم حسن لـ"مرتضى": هو أنا وحسام "حا....."؟

#

الزمالك يعرض 20 مليون جنيه و«محمد إبراهيم وباسم» لضم صلاح محسن

#

أزمة بين إبراهيم سعيد و«ميدو» على تويتر

المصريون

الزمالك

محمد ابراهيم

حازم امام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عرض الثنائي حازم إمام ومحمد إبراهيم، لاعبا الفريق الأبيض، بعد الأزمة التي حدثت في المران أمس، الثلاثاء، مع مدير الكرة أيمن حافظ.

وأبدى مرتضى، غضبه الشديد من «حازم» و«إبراهيم» بعدما أخطره أيمن حافظ مدير الكرة بأن الثنائي دخل في أزمة مع المدير الفني إيهاب جلال.

وشهدت الاتصالات التي تمت بين رئيس الزمالك ومدير الكرة تأكيد مدير الكرة على إثارة الثنائي لأزمة والتحدث بشكل غير لائق.

كانت الجلسة شهدت مطالبة اللاعبين بالحصول على المستحقات المالية بسبب ضائقه مالية للاعبين وتوجه مدير الكرة بالسباب لحازم إمام مما تسبب في أزمة كبيرة معه.

وحاول إيهاب جلال الدفاع عن اللاعبين ولكن لم يستمع مسئولو القلعة البيضاء لدفاع المدير الفني وتم الإستماع لحديث مدير الكرة فقط


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
» بالصور.. أمريكا تحرك الطائرة «يوم القيامة»
» ليفربول يتجاهل «صلاح» في استفتاء الأفضل
» استعدادات روسية صينية لمواجهة أمريكا في سوريا
» «الحوت الأزرق» يقود شابًا للانتحار في البحيرة
» فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بدءًا من الخميس
» لبنان يغيّر مسار طيرانه خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا
» «الخطيب» يتهم وكيل أوقاف الأقصر بـ«المحسوبية والوساطة»
» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»
» المنيا تودع ثاني شهيد في عملية سيناء خلال 24 ساعة
» بالفيديو.. السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)