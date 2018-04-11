» لبنان يغيّر مسار طيرانه خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا

11 أبريل 2018 - 07:31 م

تعتزم الخطوط الجوية اللبنانية تغيير مسار رحلاتها من بيروت وإليها، بدءًا من مساء اليوم، الأربعاء، بعد تحذير من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مطار بيروت قوله: "اتخذت خطوط طيران الشرق الأوسط قرارًا بتغيير مسار الطائرات القادمة إلى بيروت بدءًا من مساء اليوم، على أن يسري القرار على كافة الرحلات القادمة والمغادرة ابتداءً من صباح الخميس على خلفية تحذير وكالة السلامة الجوية الأوروبية".

ومن المفترض أن تصدر الخطوط الجوية، بيانًا حول الأمر وجدولًا بالمواعيد الجديدة، وفق المصدر الذي أشار إلى أن الرحلات المتوجهة إلى الخليج قد تتأثر أكثر من غيرها وتتأخر بين 30 إلى 40 دقيقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها عدلت مسارات رحلاتها المتجهة أساسًا إلى بيروت وتل أبيب بعد تحذير الوكالة الأوروبية.

وأبلغت الوكالة الأوروبية مساء الثلاثاء، وفق ما قال متحدث باسمها لـ"فرانس برس"، الدول الأعضاء فيها "باحتمال شن غارات جوية على سوريا بصواريخ جو - أرض أو عابرة للقارات في الساعات الـ72 المقبلة، بدءًا من الثلاثاء، واحتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في أجهزة (توجيه) الملاحة".

وطلبت الوكالة من الشركات المعنية أخذ تلك التطورات في الاعتبار "لدى اعداد خطط رحلات الطيران باتجاه شرق المتوسط وفي منطقة المراقبة الجوية شرق المتوسط/ نيقوسيا".

ولوحت دول غربية وفي طليعتها الولايات المتحدة، بشن عمل عسكري وشيك ضد سوريا ردًا على هجوم استهدف مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل 40 شخصًا وإصابة 500 آخرين، ونتج وفق مسعفين وأطباء عن استخدام سلاح كيميائي، متهمين قوات النظام السوري بالوقوف خلفه.

ونفت السلطات السورية أي مسؤولية في الهجوم المفترض.



