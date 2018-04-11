  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تفاصيل تأسيس صندوق سيادي بقيمة 200 مليار جنيه

طائرة أمريكية

الهدف الحقيقي وراء الضربة الأمريكية لسوريا

طلاب داخل إحدى الجامعات

حظر الأسئلة السياسية والدينية بالجامعات

محيي عيسى، القيادي الإخواني السابق

قيادي إخواني سابق: المصالحة مع الدولة بشروط

محمد صلاح

الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس

3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

حصاد القمح

الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

موقع "سترافور" البحثي الأمريكي

موقع أمريكي: 3 دول عربية تشارك في الهجوم على سوريا

لبنان يغيّر مسار طيرانه خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا

عرب وعالم

الطيران اللبناني
الطيران اللبناني

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

#

فرنسا: الأسد يدوس القوانين الدولية

#

الجيش الروسي يتوعد بالرد على أي ضربة أمريكية فى سوريا

#

أم تساعد عشيقها في قتل طفلها خوفًا من الفضيحة

سوريا

أمريكا

لبنان

حرب

الطيران اللبناني

تعتزم الخطوط الجوية اللبنانية تغيير مسار رحلاتها من بيروت وإليها، بدءًا من مساء اليوم، الأربعاء، بعد تحذير من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مطار بيروت قوله: "اتخذت خطوط طيران الشرق الأوسط قرارًا بتغيير مسار الطائرات القادمة إلى بيروت بدءًا من مساء اليوم، على أن يسري القرار على كافة الرحلات القادمة والمغادرة ابتداءً من صباح الخميس على خلفية تحذير وكالة السلامة الجوية الأوروبية".

ومن المفترض أن تصدر الخطوط الجوية، بيانًا حول الأمر وجدولًا بالمواعيد الجديدة، وفق المصدر الذي أشار إلى أن الرحلات المتوجهة إلى الخليج قد تتأثر أكثر من غيرها وتتأخر بين 30 إلى 40 دقيقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها عدلت مسارات رحلاتها المتجهة أساسًا إلى بيروت وتل أبيب بعد تحذير الوكالة الأوروبية.

وأبلغت الوكالة الأوروبية مساء الثلاثاء، وفق ما قال متحدث باسمها لـ"فرانس برس"، الدول الأعضاء فيها "باحتمال شن غارات جوية على سوريا بصواريخ جو - أرض أو عابرة للقارات في الساعات الـ72 المقبلة، بدءًا من الثلاثاء، واحتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في أجهزة (توجيه) الملاحة".

وطلبت الوكالة من الشركات المعنية أخذ تلك التطورات في الاعتبار "لدى اعداد خطط رحلات الطيران باتجاه شرق المتوسط وفي منطقة المراقبة الجوية شرق المتوسط/ نيقوسيا".

ولوحت دول غربية وفي طليعتها الولايات المتحدة، بشن عمل عسكري وشيك ضد سوريا ردًا على هجوم استهدف مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل 40 شخصًا وإصابة 500 آخرين، ونتج وفق مسعفين وأطباء عن استخدام سلاح كيميائي، متهمين قوات النظام السوري بالوقوف خلفه.

ونفت السلطات السورية أي مسؤولية في الهجوم المفترض.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
» بالصور.. أمريكا تحرك الطائرة «يوم القيامة»
» ليفربول يتجاهل «صلاح» في استفتاء الأفضل
» استعدادات روسية صينية لمواجهة أمريكا في سوريا
» «الحوت الأزرق» يقود شابًا للانتحار في البحيرة
» فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بدءًا من الخميس
» لبنان يغيّر مسار طيرانه خوفًا من ضربة أمريكية على سوريا
» «الخطيب» يتهم وكيل أوقاف الأقصر بـ«المحسوبية والوساطة»
» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»
» المنيا تودع ثاني شهيد في عملية سيناء خلال 24 ساعة
» بالفيديو.. السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)