» «الخطيب» يتهم وكيل أوقاف الأقصر بـ«المحسوبية والوساطة»

11 أبريل 2018 - 07:36 م

اتهم عرفات الخطيب – أحد النشطاء المجتمعيين بمدينة أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر- الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، بمخالفة تعليمات الوزير محمد مختار جمعة، والعمل بالمحسوبية والوساطة، وذلك في شكوى سيقدمها الخطيب صباح غدٍ الخميس، لوزير الأوقاف ورئيس الوزراء.

وأوضح الخطيب، أن شكواه تأتي بسبب عدم تنفيذ قرارات وزير الأوقاف، بعدم اعتلاء أي مناصب قيادية إلا من خلال المسابقات التي تعزز الشفافية والنزاهة، وإنتاج الكوادر المؤهلة للقيادة، مدللاً على هذا الأمر بتولية الشيخ "فتحي سيد أبو المجد" منصب مفتش متابعة بأوقاف الأقصر، رغم كون الأخير لم يتخطَ الامتحان التحريري في الوزارة العام الماضي 2017.

وادعى ابن مدينة أرمنت الحيط، أن كلاً من وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، ورئيس القطاع الديني بالوزارة، استغلا صلة المعرفة بالشيخ فتحي وقاما بتوليته منصب "مفتش متابعة" وإخلائه من الإمامة، بالرغم من كونه في حال نجاحه يفترض "مفتش مساعد" ولا تخليه من الإمامة، ويكتفي فقط بالمرور للتفتيش على عمال المساجد –حسب تعبيره- مؤكدًا أن الشيخ فتحي لم يتخطى الإمتحان التحريري لشغل الوظيفة في 2017، بالإضافة إلى كونه لم يتخطى الإمتحان التحريري للبقاء في وظيفته القيادية، بعد إصدار الوزير لقرار بضرورة امتحان جميع المكلفين على وظائف إشرافية بالمديريات.

وأردف الخطيب، بأن محمد صالح وجابر طايع، قاما بإعادة الشيخ فتحي سيد للمنصب القيادي وحيدًا، رغم قرار الوزير بإعادته للإمامة هو وسبعة آخرين، مؤكدًا على كونه سيتقدم صباح الغد الخميس بمذكرة تفصيلية بتلك المخالفات – حسب قوله- إلى مكتب وزير الأوقاف وإلى مكتب رئيس الوزراء.