«رونالدو» و«بيل» يقودان هجوم الريال أمام اليوفنتوس

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ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

المصريون

اليوفنتوس

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيل الفريق الذي سيواجه يوفنتوس الإيطالي، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد قليل، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو - رافائيل فاران - خيسوس فاييخو - داني كارفخال

الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - إيسكو

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جاريث بيل

وتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من كيكو كاسيا، كريم بنزيما، ثيو هيرنانديز، لوكاس فاسكيز، لورينتي، ماركو أسينسيو، ماتيو كوفاسيتش


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