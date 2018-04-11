» استعدادات روسية صينية لمواجهة أمريكا في سوريا

11 أبريل 2018 - 08:29 م

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، بأن روسيا استدعت سفنًا حربية صينية للاشتراك في مناورات عسكرية مع الأسطول الروسي في قاعدة "طرطوس" العسكرية.

وذكر موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، أن مجيء السفن الصينية للقاعدة السورية يهدف أيضًا إلى مشاركتها إلى جانب روسيا في الرد على أي هجوم أمريكي يستهدف سوريا.

هذا وتتوعد دول غربية منذ يومين بـ"رد قوي"، وتحدثت واشنطن عن قرار مهم في "وقت قصير جداً"، فيما أكدت فرنسا أنها سترد في حال تخطت دمشق "الخط الأحمر".

وتوقع مسئولون أميركيون أن يكون الرد العسكري جماعيًا، بمشاركة فرنسا وبريطانيا ومن الممكن أن يشمل حلفاء آخرين في الشرق الأوسط.

وحذر الكرملين، الأربعاء، من أي تحركات في سوريا يمكن أن تتسبب بـ"زعزعة" الوضع في المنطقة.

ويرى الخبراء أن استهداف سوريا سيكون بمثابة رد قوي على الهجوم الكيماوي الذي استهدف، مطلع الأسبوع الماضي، مدينة دوما، وخلف مقتل عشرات الأشخاص وجرح مئات الآخرين.

وكانت مصادر إيرانية قد سربت معلومات عن أن بشار انتقل إلى العاصمة الإيرانية طهران لحمايته من أي قصف دولي محتمل على العاصمة، غير أن وكالة الأنباء الروسية "نوفوستيك" نفت هذا الخبر، قبل أن تعلن مصادر إعلامية "إسرائيلية" عديدة عن أن بشار الأسد انتقل في قافلة عسكرية روسية إلى اللاذقية حيث من المحتمل أن يقيم في القاعدة الروسية "حميميم" لحمايته، وهناك أنباء أخرى تقول أن الروس قاموا بترحيله بالفعل إلى خارج البلاد.

وكانت الخرائط الدولية لحركة الطيران المدني قد كشفت عن اختفاء كامل الحركة في عموم السماء السورية، حيث لم تعبر أي طائرة خلال الساعات الماضية، بعد تحذير وكالات الطيران الدولية للطائرات من خطورة الطيران في شرق المتوسط خلال الساعات الاثنين وسبعين المقبلة، لتزايد احتمالات عمليات عسكرية ضد قوات نظام بشار الأسد.



