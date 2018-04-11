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ليفربول يتجاهل «صلاح» في استفتاء الأفضل

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مانشستر سيتي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

في واقعة غريبة، قام نادي ليفربول الإنجليزي، بتجاهل محمد صلاح ضمن قائمة أفضل لاعب في موقعة مانشستر سيتي، التي أقيمت بين الفريقين، أمس الأربعاء، رغم تألقه وتسجيله أحد هدفي الريدز.

وأجرى الحساب الرسمي لـ"ليفربول" عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفتاءً عن أفضل لاعب في اللقاء، واكتفى بوضع قائمة مكونة من 4 لاعبين، وهم الكرواتي ديان لوفرين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، وألكسندر أرنولد، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، بينما غاب محمد صلاح عن الاستفتاء رغم تألقه في المباراة.

وسجل "صلاح"، هدف التعادل لفريقه في إياب دور الثمانية أمام مانشستر سيتي أمس، قبل أن يسجل زميله فيرمينيو، الهدف الثاني، ليحقق ليفربول الفوز والتأهل إلى نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

وتفوق صلاح على جميع لاعبي البريميرليج بعدما ساهم بشكل مباشر في 50 هدفًا لفريقه في جميع المسابقات، وذلك بتسجيله 39 هدفًا وبصناعة 11 هدفًا.



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