الهدف الحقيقي وراء الضربة الأمريكية لسوريا

11 أبريل 2018 - 09:02 م

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن أهداف الضربات العسكرية الأمريكية ضد سوريا رمزية وذات أهداف سياسية وليست عسكرية.

وقال "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه يستبعد قيام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، مشددًا على أنه سيتم إبلاغ روسيا بموعد الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا، كما أن هذه الضربة ستكون رمزية، وذات أهداف سياسية وليست عسكرية.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن أي عمل عسكري في سوريا له هدف سياسي، فالأمريكيون يريدون الاستمرار في سوريا، ولكن يبحثون عن مبرر للبقاء.