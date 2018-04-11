محافظ بني سويف يشهد الاحتفال بذكرى «الإسراء والمعراج»

11 أبريل 2018 - 09:22 م

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف مساء اليوم، الأربعاء، الاحتفال الديني الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ "محمد أبو حطب" وكيل وزارة الأوقاف، والتى تناول خلالها عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية الاستفادة منها فى حياتنا، والاقتداء بخُلُق وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أهمية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية جسدت المعانى السامية لرحلة الإسراء والمعراج ودورها فى تثبيت وتدعيم أركان الرسالة الإسلامية الخالدة.

حضر الاحتفال اللواء عاطف سلامة مساعد مدير أمن بنى سويف، والمقدم عمرو محمد على "نائباً" عن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمود مغربى رئيس المدينة، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز وعدد من قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.