محافظ بني سويف يتفقد نماذج منتجات غذائية لـ3 آلاف سيدة

11 أبريل 2018 - 09:30 م

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، معرض منتجات المطبخ التغذوي للسيدات والفتيات بمديرية الزراعة ضمن مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة لتدريب 3 آلاف سيدة على مهارات التصنيع الغذائي.

وشهدت الجولة حضور الدكتورة زهرة أحمد، مدير مشروع تحسين التغذية بمنظمة "الفاو"، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد، مدير عام مديرية الزراعة، والأستاذة نهى محمد، مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.

ويتضمن المعرض منتجات غذائية متنوعة مثل الخضر المجففة والمخبوزات الريفية والمخللات والمربات، والتي تم تعبئتها بطريقة صحية متميزة وتدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية، وذلك حسب توجيهات المحافظ خلال زياراته السابقة لفريق العمل بالمديرية، والذي طالبهم بأهمية أن تكون المنتجات أكثر جودة ومعبئة بأسلوب أفضل يكسبه جودة تنافسية بالسوق.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ بمجموعة من الإجراءات لتشجيع المنظومة بأكملها منها إقامة معارض لتسويق المنتجات وبيعها، والحصول على موافقة الصحة، بهدف تحقيق استفادة أفضل للمشاركات في تنفيذ المشروع من خلال العائد المادي والمهارات المكتسبة التي تحصل عليها المشاركات من الفتيات وربات البيوت.

كما ناقش محافظ بني سويف مع أعضاء منظمة الفاو ومؤسسة مصر الخير آليات التوسع في هذه المشروعات من خلال تكوين مجموعة عمل تشرف على المنظومة بداية من التصنيع بجودة عالية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، انتهاءً بعرض المنتجات وبيعها بأسعار تنافسية تسمح بهامش ربح مناسب ليكون مصدر جيد للدخل للأسر المنتجة.