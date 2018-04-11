» بالفيديو.. احتفالات جنونية لرئيس روما

11 أبريل 2018 - 09:38 م

قام جيمس بالوتا، رئيس نادي روما الإيطالي، بالاحتفال بشكل جنوني مع جماهير ناديه بعد العودة التاريخية التي حققها فريق العاصمة أمام برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا بالخروج إلى ميدان "بيازا دي بوبولو" الشهير في العاصمة الإيطالية.

وأقام الآلاف من أنصار الفريق الإيطالي احتفالات طوال ليلة أمس الثلاثاء في الميدان الشهير، وذلك بعد أن تأهل روما إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت هذه الاحتفالات حضور رئيس النادي أيضا.

وظهر بالوتا في أحد المقاطع المصورة "فيديو" تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام الإيطالية وهو يلقي بنفسه في مياه نافورة الميدان.

وطبقا للقانون، يلزم على كل شخص ينزل إلى مياه نافورة ميدان "بيازا دي بوبولو" دفع غرامة مالية تقدر بـ 500 يورو (620 دولارا).

وطبقا لما صرح به أحد المتحدثين باسم نادي روما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سيقوم بالوتا بدفع الغرامة المالية، وسيتقدم باعتذار إلى عمدة المدينة، فيرجينيا راجي، التي سيجتمع معها يوم الأربعاء.

وتطغى الفرحة العارمة على أجواء مدينة روما الإيطالية عقب فوز النادي الإيطالي بثلاثية نظيفة على برشلونة ليلة الثلاثاء، وهي النتيجة التي نجح من خلالها تعويض خسارته في مباراة الذهاب4 -1.

ويعتبر مرور روما إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو أحد أهم الإنجازات في تاريخ النادي، حيث كان النجاح الأكبر له في البطولة في موسم 1983-1984 عندما وصل إلى المباراة النهائية.



