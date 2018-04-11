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تعادل سلبيًا مع إشبيلية..

البايرن يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

بايرن ميونخ واشبيلية
بايرن ميونخ واشبيلية

المصريون ووكالات

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تأهل فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعادل البايرن سلبيًا مع ضيفه إشبيلية الإسباني في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية.
جاء تأهل البافاري للمربع الذهبي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف.
بدأ الشوط الأول هادئًا من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة حقيقية على المرميين لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إهدار الفرص من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.
بذلك، أصبح البافاري ثالث المتأهلين لنصف النهائي بعدما حجز روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي مكانًا لهما في المربع الذهبي. 

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