3 أرقام للكرواتي ماندجوكيتش بعد ثنائيته في شباك الريال

11 أبريل 2018 - 11:46 م

حقق الكرواتي ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفينتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، 3 أرقام بعد هدفيه في مرمى ر يال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بثلاثة أهداف لهدف ليودّع على إثرها البطولة بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:







1ـ ماندجوكيتش أصبح أول لاعب يسجل هدفين بالرأس في نفس المباراة ضد ريال مدريد في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

2ـ هدف ماندجوكيتش الأول جاء بعد مرور 76 ثانية من بداية اللقاء، ليصبح ثاني أسرع الأهداف في مرمى ريال مدريد بعد إنجاز ماكاي مهاجم بايرن ميونيخ عام 2007، عندما سجل هدفًا في شباك "الميرينغي" بعد 10 ثوان فقط.