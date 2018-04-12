شلبي: نجم الزمالك انتقل إلى الأهلي

12 أبريل 2018 - 06:49 ص

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن انتقال صانع ألعاب الزمالك محمد إبراهيم إلى النادي الأهلي ، مؤكدًا أن الانتقال تم بنسبة 90% و "هي الغالبية العظمى" .



وقال "شلبي" في برنامجه "مساء الأنوار" المذاع على قناة "أون سبورت" : "محمد إبراهيم انتقل للأهلي بنسبة 90% .. لما أقول 100% يبقى خلاص تم لكن 90% تبقى دي الغالبية العظمى .. وفيه شرط جزائي في عقده بنصف مليون دولار ".



وأضاف : "البعض بيقول إن الشرط الجزائي يتم تفعيله في حالة إن محمد إبراهيم هينتقل برة مصر .. بس قالولي إن دة له حل برضو .. إن محمد إبراهيم ينتقل لفريق خارج مصر .. وقبل انتهاء فترة القيد يجي المدرب بتاع الفريق الأجنبي ويقول أنا مش عايز محمد إبراهيم .. فوقتها يبقى لاعب حر وينتقل للأهلي ".







