ضبط 24 ألف علبة تونة وطن و300 كيلو ألبان فاسدة

12 أبريل 2018 - 07:36 ص

ضبطت حملة من مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين ببني سويف 24 ألف علبة تونة مجهولة المصدر داخل مصنع للسلع الغذائية بقرية صفط النور، التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.



وحررت الحملة، التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين القضية رقم 89 جنح مركز الفشن، لسنة 2018 ضد "خالد. م. ع"، ومقيم قرية صفط النور بمركز الفشن صاحب مخزن سلع غذائية لاتهامه بحيازة سلع مجهولة المصدر تقدر كميتها بـ24 ألف و48 علبة تونة.



كما حررت الحملة القضية رقم 88 جنح مركز الفشن، لسنة 2018 ضد "طه. خ. ع" ومقيم قرية زرابي الحيبة بمركز الفشن صاحب معمل ألبان لحيازته ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي بكمية وقدرها 1 طن و300 كيلو ألبان وحررت الحملة محضرًا بالواقعة ضد "هاني. ج. م" تاجر ومقيم بندر سمسطا لاتهامه بتجميع دقيق بلدي مدعم كمية وقدرها طنين و800 كيلو دقيق بلدي مدعم وحررت الحملة محضر ضد "نجم. ح. غ" ومقيم مركز الفشن، صاحب محل أسمدة لحيازته وتجميعه كمية طن ونصف أسمدة زراعية محظور بيعها خارج الجمعيات الزراعية تم التحفظ على المضبوطات و تولت النيابة التحقيق.