"العنتيل" و "الدادة" ينتقمان بفصل الشاهد وهتك عرض الطفلة

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - قصة طفلة  عمرها 4 سنوات تعرضت لهتك عرضها على يد "دادة" في روضة أطفال بالقاهرة الجديدة .

وأجرى "الإبراشي" لقاءً مع والد الطفلة الذي أبدى حزنه الشديد من إخلاء سبيل المتهمة ، مؤكدًا أن جهات التحقيق استجوبته على مدار 30 يوما ، بينما لم تستجوب الجانية سوى مرة واحدة وبعدها تم إخلاء سبيلها .

وتساءل: "هو احنا جناة ولا مجني علينا".

في سياق مقارب ، أجرى الإعلامي معتز الدمرداش لقاءً مع عبد العزيز سيد - أحد من كشفوا واقعة "عنتيل جامعة بنها" - للحديث عن تطورات القضية .

وقال "سيد" إنه تم فصله من عمله بالجامعة بسبب قوة ونفوذ "العنتيل" ، مؤكدًا أنه تعرض لتهديدات كبرى هو وأسرته بعد شهادته ضد عنتيل بنها .

الفيديو:


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