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جامعة بني سويف تطالب بتوحيد لوائح كليات العلوم الطبية

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بنى سويف

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القطاع الطبى

لائحة

جامعة بنى سويف

الأعلى للجامعات

العلوم

طالب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بضرورة توحيد اللوائح الخاصة بكليات العلوم الطبية على مستوى الجمهورية بهدف التسهيل على الطلاب بحيث تكون المناهج موحدة وتتيح إمكانية تحويل الطلاب من كلية لكلية.

 وأشار رئيس جامعة بني سويف، على هامش افتتاحه فعاليات الملتقى الطلابي الثاني لكلية العلوم الطبية التطبيقية على مستوى الجمهورية وحضره الدكتور هاني حامد دسوقي عميد الكلية، إلى أن الخطوة القادمة هي استحداث السنة التدريبية للخريجين والسير نحو إقرار نقابة تعمل من أجل مصلحة خريجي الكلية لأن الهدف منها هو الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها القطاع الطبي للمواطن.
وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، أن الهدف من الملتقى هو تبادل الخبرات وفتح قنوات للتواصل الدائم والمستمر سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك على مستوى الكليات بالجمهورية، مشيرًا أن القيادات بالكلية سوف تناقش مع الطلاب كافة الأطروحات على الساحة الطبية وذلك بهدف تقديم خدمة طبية متكاملة ومتصفة بالمعايير العالمية.

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