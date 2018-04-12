» فنان شهير: فلوس الفن حرام وباخد ملايين عشان أبقى بلياتشو

12 أبريل 2018 - 07:59 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو نادرًا للفنان الراحل عمر الشريف يتحدث فيه عن المال وعلاقته بالفن .



وقال "الشريف" في لقاء مع التلفزيون المصري : "أنا مبحبش الفلوس وكنت بصرفها دايمًا لأني وأنا صغير كانت أمي بتديني فلوس فأنا متعبتش فيها .. تاني حاجة أنا اتهيألي إنهم بيدفعولي فلوس على الفاضي .. أنا طول عمري مقتنع إن ليه الواحد يكسب الفلوس اللي أنا بكسبها عشان بحفظ كلمتين وأطلع أقولهم قدام الكاميرا .. مش مقتنع إن دي فلوس حلال .. بيتهيألي إن دي فلوس حرام ".



وأضاف: "لما بشوف الناس اللي حواليا .. اللي تعبان واللي عبقري واللي ميت من الجوع فبقول بقى أنا عشان بطلع أعمل بلياتشو يدوني المبالغ الفظيعة دي؟ بالنسبة للي بيكسبوه بقية الناس .. فالفلوس مبحبش أخليها في جيبي ومعتقد إنها مش رزقي أنا .. دي رزق الناس اللي حواليا وبيستنفعوا من الفلوس بتاعتي .. فأنا بحب أصرف الفلوس عشان تتوزع على الناس اللي يمكن ربنا بيبعت لهم رزقهم من خلالي".



الفيديو:



https://www.facebook.com/oldphotosss/posts/359235537913293



