» 80 % من نساء فرنسا يتعرضن للتحرش بالأماكن العامة

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التحرش الجنسي

التحرش الجنسي بفرنسا

أجرى المعهد الفرنسي للرأي العام "إيفوب" استطلاعًا لمعرفة نسبة التحرش في المجتمع الفرنسي ، وقد أتت النتائح صادمة .

ووفقا للاستطلاع، فإن ثماني فرنسيات من بين عشر (80%) تعرضن لنوع من أنواع الانتهاكات أو الاعتداءات الجنسية في الشارع أو في وسائل النقل العام في فرنسا.

أكثر من ربع النساء اللواتي استطلعت آراؤهن (26%) أوضحن بأنهن واجهن حالة واحدة على الأقل من التحرش خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في مقابل 55% خلال فترة تتخطى السنة الواحدة، وفق ما أظهرت هذه الدراسة التي أعدت بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة التحرش في الشارع (من 8 إلى 14 نيسان/ أبريل).

وأكثر أنواع التحرش انتشارا هي تلك اللفظية والتلصص، فقد كشفت 68% من المشاركات في الاستطلاع أنهن تعرضن لنظرات ملحة، ولصفير غير لائق في الشارع أو في وسائل النقل العام، و32% واجهن مواقف فيها إيحاءات جنسية، و44% تعرضن للملاحقة خلال رحلة لهن.

وفي المجموع، أقرت 76% من النساء أنهن كن عرضة للتحرش الجنسي في الشارع، في مقابل 74% في وسائل النقل العام.

ويشتد خطر الاعتداء الجنسي في وسائل النقل العام في فرنسا، وقد تعرضت امرأة واحدة من كل ثلاث (38%) لأفعال كهذه، في مقابل واحدة من كل خمس في الشارع (21%).

وغالبية النساء ضحايا هذه الانتهاكات هن دون الخامسة والعشرين من طالبات المدارس الثانوية أو الجامعات، ويعشن مع دخل محدود في مدن كبيرة.

وأجريت هذه الدراسة على الإنترنت، وشملت عينة من 2008 نساء تخطت أعمارهن الخامسة عشرة، وذلك بين 26 و29 كانون الثاني/ يناير.

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