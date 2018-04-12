حميميم تعلن إخلاء قيادات هامة من مواقعها العسكرية

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حقيقة نقل روسيا قواتها من سوريا إلى مصر

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حميميم

كشفت قاعدة "حميميم" الواقعة تحت سيطرة وزارة الدفاع الروسية أنها أجلت شخصيات "مهمة" من مواقعها العسكرية تحسبًا للضربة الأمريكية المتوقعة .

وجاء في منشور عبر القناة الرسمية للقاعدة الروسية في "تليجرام": "تعمل القوات الروسية على تحييد المعدات العسكرية السورية والشخصيات الهامة، التي يُعتقد أن واشنطن ستستهدفها؛ تنفيذا لتهديداتها الأخيرة، بذريعة استخدام القوات الحكومية السورية للسلاح الكيميائي في مدينة دوما مؤخرًا".

وفي السياق ذاته، قالت قاعدة "حميميم" إن القوات الجوية السورية تمتلك إمكانيات محدودة لتدمير صواريخ (كروز) الأمريكية في حال شنت هجوما على البلاد، حيث يوجد في حوزة القوات الجوية السورية حوالي 30 طائرة من طراز "ميج-25 بي دي"، التي تستطيع بفضل معداتها أن تكتشف الأهداف الجوية المعادية، وتتصدى لهجوم تشنه الصواريخ المعادية بواسطة صواريخها "إر-40إر دي" و"إر-40-تي دي" و"إر-60". 

واستدركت: "ولكن تبقى هنالك شكوك حول إمكانية أن تستطيع طائرات "ميج-25 بي دي" السورية، التي لا تزال في الخدمة خلال ما يزيد على 30 عامًا، أن تنجح اليوم في صد هجوم تشنه أعداد غفيرة من صواريخ "توماهوك".

وأضافت أن الشكوك ذاتها تطاول طائرات "ميج-23" السورية؛ وذلك بسبب قدمها.

كما تمتلك القوات الجوية السورية طائرات حديثة، هي "ميع-29". ولكن عددها محدود؛ إذ لا يتجاوز 30 طائرة، وفقا لـ"حميميم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد الأربعاء بشن ضربات صاروخية على سوريا عقب الهجوم الكيميائي المفترض، الذي اتهم النظام السوري بشنه في الغوطة الشرقية.

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