» السيناريوهات المتوقعة للضربة الأمريكية لبشار الأسد

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سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد اكتشاف استخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه .

وتساءلت  - في تقرير لها - عن الأهداف التي يمكن أن تضربها الولايات المتحدة وربما فرنسا وبريطانيا كذلك، في سوريا التي مزقتها الحرب، وما هي مخاطر هذا التصعيد والخطأ في الحسابات مع حليفتي دمشق إيران وروسيا.

ما هي أهداف الضربات؟

تريد الولايات المتحدة وحليفتاها فرنسا وبريطانيا أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى نظام بشار الأسد بأن أي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيميائية لن يتم التساهل معه. 

وإحدى الطرق لضمان عدم استخدام الأسد لهذه الأسلحة هي شن ضربات على البنية التحتية للأسلحة الكيميائية السورية. 

إلا أن مثل هذه الضربات يمكن أن تحمل الكثير من المخاطر من بينها احتمال إطلاق سحابة من الغاز السام من غير قصد.

ويمكن أن تستهدف الضربات ما تبقى من قوات النظام الجوية ودفاعاته الجوية رغم أن التأخير في الرد منذ هجمات السبت منح الأسد على الأرجح الوقت الكافي لنقل مقاتلاته إلى مكان آمن. 

وصرحت جنيفر كافاريلا، المحللة للشؤون السورية في معهد دراسات الحرب في واشنطن لوكالة فرانس برس أن أحد الأهداف المحتملة هو مطار الضمير العسكري شمال شرق دمشق، والذي انطلقت منه مقاتلات النظام لشن هجماتها السبت على الغوطة الشرقية. 

  ما هو حجم الضربة؟

أمر الرئيس ترامب العام الماضي بضربة صاروخية ضد الأسد بعد هجوم قاتل بغاز السارين على بلدة خان شيخون التي كانت تسيطر عليها المعارضة. 

وأطلقت البحرية الأميركية 59 صاروخ توماهوك عابرا من مدمرات في شرق المتوسط، واستهدفت قاعدة الشعيرات الجوية وطائراتها ومخازن الذخيرة فيها وأنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار. 

إلا أن الضربة كانت محدودة ومصممة بحيث لا تجر الولايات المتحدة إلى فوضى الحرب السورية الدامية. 

ومنذ ذلك الحين اتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور وغيرها من المواد الكيميائية مراراً ما أجبر المخططين على التفكير بالقيام بعمل أوسع. 

وقالت كافاريلا أن على الولايات المتحدة أن تقرر المدى الذي ترغب في أن تذهب إليه من حيث ضرب القوات الموالية لإيران القريبة من مواقع أميركية في شرق سوريا، أو حتى استهداف منشآت تدعمها روسيا. 

وأشارت إلى أن "الرئيس قال علناً إنه يعتزم أن يحاسب ليس فقط الأسد ولكن داعميه كذلك". 

  كيف سيتم تنفيذ الضربات؟  

من المرجح أن تكون الضربة ضد سوريا صاروخية كما كان الحال العام الماضي. 

ولن ترغب الولايات المتحدة في أن تخاطر بتحليق مقاتلات في مرمى الدفاعات الجوية السورية. فلو تم إسقاط طائرة فإن النزاع سيتصاعد وسيذهب في اتجاهات غير معروفة. 

والمدمرة الأميركية "دونالد كوك" التي تحمل صواريخ موجهة يمكنها أن تصل إلى سوريا بسهولة، وكذلك فرقاطة فرنسية بصواريخها الكروز. 

وهاتان السفينتان وربما بمساعدة غواصات أميركية، من المرجح أن تلعب دوراً في الهجوم. 

  ما هي المخاطر؟ 


رد فعل موسكو حليفة الأسد لا يمكن التكهن به، بعد أن هددت بشن عمل انتقامي ضد الولايات المتحدة في حال شن صواريخ على سوريا. 

واتهم الجيش الروسي الأربعاء منظمة "الخوذ البيضاء" بفبركة الهجوم. 

وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير في مؤتمر صحافي إن "الخوذ البيضاء الذين ينشطون فقط في صفوف الإرهابيين عمدوا مرة جديدة أمام الكاميرات إلى فبركة هجوم كيميائي على المدنيين في مدينة دوما".

وذكرت شبكة أن بي سي نيوز الثلاثاء أن روسيا تعلمت كيفية تعطيل أجهزة تحديد الموقع الجغرافي للحد من قدرات الطائرات الأميركية بدون طيار على العمل في الأجواء السورية. 

وقال بن كونابل الخبير في العلوم السياسية في مؤسسة راند لوكالة فرانس برس: "يجب على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد لتجنب ضرب أهداف روسية أو قتل مستشارين روس". 

وأضاف أن ذلك "يحد بشكل كبير من الخيارات المتوفرة للولايات المتحدة لأن الروس يعملون وسط القوات السورية في العديد من الحالات". 

وحذر كونابل من أنه إذا قتلت الولايات المتحدة عن قصد أو غير قصد أي جنود روس، فإن ذلك سيكون تصعيداً خطيراً بين القوتين النوويتين.

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