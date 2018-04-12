ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 أبريل في البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي 17.6300 جنيه للشراء، و17.7300 جنيه للبيع، اليورو 21.8400 جنيه للشراء، 21.9657 جنيه للبيع، الجنيه الإسترليني 24.9993 جنيه للشراء، 25.1482 جنيه للبيع، و100 ين ياباني 16.5090 جنيه للشراء، و16.6042 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.7010 جنيه للشراء، 4.7277 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.7994 جنيه للشراء، و4.8279 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 58.7882 جنيه للشراء، و59.1592 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.


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