» درجات الحرارة ترتفع مجددًا

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الخميس 12 أبريل، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى  

القاهرة 19 32

وسط الدلتا 18 32

الإسكندرية 16 30

بلطيم 16 31

مطروح 18 30

السلوم 19 32

سيوة 20 40

بورسعيد 18 27

دمياط 18 27

العريش 12 27

رفح 11 27

الإسماعيلية 15 33

السويس 16 33

رأس سدر 17 31

نخل 10 30

نويبع 20 29

طابا 18 28

كاترين 12 27

الطور 18 32

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 20 31

مرسى علم 21 30

الفيوم 14 34

بنى سويف 15 34

المنيا 15 35

أسيوط 15 34

سوهاج 16 35

قنا 17 35

الأقصر 18 35

أسوان 19 36

أبو سمبل 18 34

الوادي الجديد 16 36

شلاتين 20 31

أبو رماد 21 30

رأس حدربة 22 29

حلايب 22 29


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