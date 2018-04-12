"الغيطي" يسب الإخوان بلفظ خارج على الهواء

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"الغيطي" يسبّ ناشطة سيناوية بـ"لفظ خارج"

سوريا

الإخوان

ال تي سي

الغيطي

سب الإعلامي محمد الغيطي، جماعة الإخوان المسلمين،  بلفظ خارج بسبب اجتماعهم قبل الإطاحة بهم مع الرئيس المعزول، محمد مرسي، في استاد القاهرة خلال احتفالات أكتوبر وأكدوا خلالها أنهم سيجاهدون في سوريا.

و أكد "الغيطي" خلال برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc " ، أن تنظيم الإخوان كان ينفذ مخطط تمزيق الأمة العربية لدويلات صغيرة.

وتابع"الغيطي": "الإخوان دول صهاينة، وأحقر ما أنجبت آدم وحواء في تاريخ البشرية" ، حسبما قال.

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