» مفاجأة.. لهذا السبب يغيب "بيليه" عن كأس العالم

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حرمان لاعب دولي من مونديال روسيا

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بيليه

الجوهرة السوداء

يغيب أسطورة الساحرة المستديرة بيليه، نجم منتخب البرازيل السابق عن المشاركة في تصفيات كأس العالم المرتقبة في روسيا كضيف شرف بسبب مشاكل صحية.

وقالت وسائل إعلام، أن الجوهرة السوداء "بيليه" سيغيب عن مونديال روسيا بسبب إصابته بالمرض مما ادى إلى غيابه عن بعض الأحداث الرياضية.

وأوضح موقع "غول" أن النجم السابق للكرة البرازيلية بعاني من مشاكل صحية في الظهر منذ العام 2012، دفعته لاستخدام الكرسي المتنقل بشكل دائم ومستمر.

يشار إلى أن بيليه حقق مع منتخب بلاده الفوز بـ3 بطولات لكأس العالم في سنوات 1958 و1962 و1970.


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