بهذه الكلمة وصف "الباز" القطاعات فى مصر

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دي إم سي

أسامة كمال

فاروق الباز

قال العالم الكبير فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن الوضع داخل البلاد يحتاج لاستعادة لغة الحوار ما بين المسئولين والشعب حتى يشعر الجميع بالمسئولية .

 وأضاف الباز، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي "، إن مصر بها بعض القطاعات "خربانة" ، وتحتاج لوقت طويل لمعالجتها.

 وتابع عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أنه  يوجد شعور غير وطني لدى البعض تحت مسمى "وأنا حستفاد أيه"، وهو ما يعتبر "مصيبة".

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