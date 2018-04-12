» مصرع عائلة من 9 أفراد بينهم 7 أطفال في حادث مروري

12 أبريل 2018 - 09:37 ص

لقيت عائلة مكونة من 9 أفراد مصرعها على طريق البلم في العاصمة السعودية الرياض، إثر تعرضها لحادث مروري.

وقال المتحدث الرسمي في الهلال الأحمر السعودي، إن غرفة عمليات منطقة الرياض ، تلقت بلاغاً عن حادث اصطدام على طريق الدلم مدخل بوابة العيون، حيث انتقل المسعفون إلى المكان، للتعامل مع الوضع

كما أشار المتحدث إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين بجروح تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.

ويذكّر هذا الحادث المفجع بحادث جازان الذي أدى إلى مقتل 6 أطفال أيضاً وأمهم، في يناير الماضي.