وصول أول فوج سياحي روسي إلى مطار القاهرة

12 أبريل 2018 - 09:45 ص

استقبل مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أول رحلة للسياح الروس بمبني مطار القاهرة الدولي بعد توقف الرحلات بين البلدين لأكثر من عامين.

وبدأت أول الطائرات من طراز إير باص 32 بالهبوط في أرض مطار القاهرة وعلى متنها 160 سائحًا روسيا لبدء جولاتهم السياحية في الأراضي المصرية.

وكان في استقبال الرحلة المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وقالت شركة الطيران الروسية أيروفلوت، إن أولى الرحلات الروسية من موسكو اقلعت ليلة أمس الأربعاء وستصل إلى مطار القاهرة الدولي الساعة 12:25 صباح اليوم.الخميس.

وتصل الرحلة بعد قرار استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.

ومن المقرر أن تسير شركة إيرو فلوت 3 رحلات إلى العاصمة الروسية موسكو خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع على أحدث طائراتها من طراز 737/800.

وكان محيط مبنى الركاب 2 بالمطار قد شهد إجراءات تأمينية مشددة بمحيط صالات المبنى بجانب رفع سلطات التأمين حالة الطوارئ استعدادا لوصول الرحلة الروسية عن طريق زيادة طواقم التأمين بمحيط صالات الوصول والسفر.

كان وفد من وزارة النقل الروسية قد تفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء .

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