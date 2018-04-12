نافعة: "وقعوا الآن"

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الشعوب

صفقة القرن

حسن نافعه

طالب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تبدأ شعوب المنطقة الوقوف أمام صفقة القرن.

وقال في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدويانات المصغرة "تويتر"، مصطحبًا معها استمارة لملء بياناتها، قائلًا، "لن يتمكن المجتمع الدولي من القبول بصفقة القرن إذا أثبتنا له بعريضة مليونية أنً شعوب المنطقة بأسرها ترفض هذه الصفقة".

وتابع، :"ستكون هذه الرسالة منصة لتحشيد المسيرات المساندة حول العالم".

واختتم تدوينتة مطالبًا الشعوب بإملاء استمارة الرفض قائلًا، "وقعوا الآن".


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