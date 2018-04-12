تفحم 22 طن "سمن" في حريق سيارة بالمنيا

12 أبريل 2018 - 10:08 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية حريق اندلع بسيارة نقل محملة بكمية كبيرة من السمن، خلال سيرها على إحدى طرق المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في إحدى السيارات على الطريق الصحراوي الشرقي، في مركز ملوي، وانتقلت أجهزة الأمن ،وقوات الحماية المدنية، وتمت االسيطرة عليه وإخماده.

وأوضحت التحريات، والمُعاينة، أنّه أثناء سير سيارة نقل قيادة "مدحت محمد إبراهيم" 40 عامًا، سائق،مُحملة بـ22 طنًا من السمن، اشتعلت النيران في الحملة أثناء سيرها، ما أسفر عن إحتراق الحمولة، دون إصابات بشرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.