الزمالك يستدرج الاتحاد للخروج من سلسلة هزائمه

12 أبريل 2018 - 10:18 ص

يستدرج الفارس الأبيض، نظيره زعيم الثغر في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك، يدخل لقاء الفرصة الأخيرة لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة في آخر جولتين أمام الإسماعيلى و المقاصة ومحاولة اقتناص وصافة الدورى من الدراويش رغم صعوبة المهمة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 54 نقطة بينما يأتى زعيم الثغر بالمركز الـ 12 برصيد 36 نقطة .

تشكيل الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى، سيشهد بعض التعديلات عن تشكيل المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة والتى قدم خلالها الأبيض أسوء مبارياته بالموسم الحالى لذلك أستقر الجهاز الفنى على وجود وجوه جديدة يأتى على رأسها يوسف أوباما الذى ظهر بمستوى متميز بعد نزوله كبديل فى لقاء المقاصة وكذلك عودة أحمد مدبولى للتشكيل الأساسى .

فيما سيعود معروف يوسف، لتشكيلة الزمالك بعد شفائه من شد العضلة الخلفية، حيث سيلعب بوسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد المصاب كما ينتظر تواجد كاسونجو بالتشكيل الأبيض بعد شفائه من الإصابة ليهدد وجود باسم مرسى فى قيادة الهجوم .

يعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الاتحاد سيكون من بين أحمد الشناوى و أحمد فتوح و محمود علاء و محمود حمدى الونش و حمدى النقاز و معروف يوسف و طارق حامد و عماد فتحى و أحمد مدبولى و يوسف أوباما و كاسونجو .

على الجانب الآخر، يخوض فريق الاتحاد السكندرى مواجهة الزمالك بمعنويات مرتفعة للغاية بعد تحقيق نتائج مميزة بالمباريات الأخيرة بمسابقة الدورى حيث نجح خلال آخر 5 مواجهات بالدورى فى تحقيق 3 انتصارات و تعادل وخسر لقاء وحيد أمام وادى دجلة .

ويعد التشكيل الأقرب للاتحاد السكندرى.. هانى سليمان فى حراسة المرمى و رمزى خالد و محمد بازوكا وويلسون أكاكبو وكريم الديب و نور السيد و عاشور الأدهم و خالد متولى و محمد جدو و أحمد الألفى و إيمانويل بناهينى .