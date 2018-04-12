قرار من رابطة "البريميرليج" يصيب "صلاح" بالدهشة

12 أبريل 2018 - 10:21 ص

عبر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، عن دهشته بسبب قبول استئناف نادي توتنهام واحتساب الهدف الثاني أمام ستوك سيتي لصالح اللاعب هاري كين المنافس لـ"صلاح" على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وعلق صلاح في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وااااااو حقاً؟"، وكأنه يتساءل هل تم قبول الاستئناف حقًا، إضافة إلى أن الأمر لا يشكل له أى أزمة.

كانت رابطة البريميرليج أعلنت رسميًا أنها وافقت على قبول استئناف توتنهام، واحتسبت الهدف الثاني للسبيرز أمام ستوك سيتى فى مباراة السبت الماضي لهاري كين، بدلاً من كريستيان إريكسن.

وجاء ذلك بعد المطالبات الواضحة من هارى كين باحتساب الهدف له، وظهوره في مقطع فيديو أقسم خلاله بحياة ابنته أنه من سجل الهدف، الأمر الذي أكد أنه لا يريد التنازل على لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي يتصارع عليه مع محمد صلاح.

ويحتل محمد صلاح، صدارة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن هارى كين الذى أصبح فى جعبته 25 هدفا بعد قبول الاستئناف.