  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
أثيوبيا تعتزم بناء سد جديد على مجرى النيل

إثيوبيا تتهم مصر بالتسبب في إفشال مفاوضات سد النهضة

جمال عيد

أول تعليق لـ"عيد" بعد إحالة "جنينة" للمحاكمة العسكرية

أرشيفية

إحالة مرتكبي بيع الأطفال علي الإنترنت للجنايات

جنينة

إحالة المستشار هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

الاهلى

صفقة من العيار الثقيل في طريقها للأهلي

الزمالك

رد نارى من لاعب الزمالك بعد عرضه للبيع

أنور السادات

أول محاولة لاغتيال "السادات".. أسرار عن منفذها؟

حسن نافعة: لهذه الأسباب لم أنزعج من ترشح أحمد عز للبرلمان

نافعة: "وقعوا الآن"

محمد صلاح

قرار من رابطة "البريميرليج" يصيب "صلاح" بالدهشة

قرار من رابطة "البريميرليج" يصيب "صلاح" بالدهشة

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب

#

بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"

#

محمد صلاح: أتمنى«فك» هذه العقدة قبل المونديال

#

رسميًا.. "صلاح" أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

توتنهام

هاري كين

عبر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، عن دهشته بسبب قبول استئناف نادي توتنهام واحتساب الهدف الثاني أمام ستوك سيتي لصالح اللاعب هاري كين المنافس لـ"صلاح" على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وعلق صلاح في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وااااااو حقاً؟"، وكأنه يتساءل هل تم قبول الاستئناف حقًا، إضافة إلى أن الأمر لا يشكل له أى أزمة.

 كانت رابطة البريميرليج أعلنت رسميًا أنها وافقت على قبول استئناف توتنهام، واحتسبت الهدف الثاني للسبيرز أمام ستوك سيتى فى مباراة السبت الماضي لهاري كين، بدلاً من كريستيان إريكسن.

وجاء ذلك بعد المطالبات الواضحة من هارى كين باحتساب الهدف له، وظهوره في مقطع فيديو أقسم خلاله بحياة ابنته أنه من سجل الهدف، الأمر الذي أكد أنه لا يريد التنازل على لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي يتصارع عليه مع محمد صلاح.

ويحتل محمد صلاح، صدارة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن هارى كين الذى أصبح فى جعبته 25 هدفا بعد قبول الاستئناف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..مقهي للصم والبكم..مشاريب بدون ضوضاء
» تراجع "الفراعنة" في تصنيف الفيفا
» رؤيا "الرسول" في المنام خير وتفريج للكرب
» أمريكا تقر منع ممارسة الجنس مع الحيوانات
» عاش قرنًا وأنجب بعد السبعين.. أغرب السلاطين
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"منة شلبي" في زفاف "شيرين"
» حقيقة فيلم هيلاري كلينتون الجنسي
» "طعام الفراعنة".. "الخبز للفقراء والأغنياء كلام تانى"
» تعرف على حكام اليوم بالدورى
» بالفيديو.. مستشار خامنئي يتجوّل بالغوطة
» مصرع عائلة من 9 أفراد بينهم 7 أطفال في حادث مروري

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)