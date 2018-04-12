» حقيقة فيلم هيلاري كلينتون الجنسي

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هيلاري كلينتون

فيلم

جنسي

مشاهدات

نقلت مواقع أمريكية، فيديو جنسي مزيف لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة الخاسرة في انتخابات 2016، وحقق الفيديو مشاهدات عالية في ساعات قليلة، قبل أن يحظر موقع ريديت (Reddit ) الأمريكي 944 حسابًا، منها حسابات كانت تروج للفيديو.

وأفادت تقارير بأن أحد مقاطع الفيديو، الذي يحمل عنوان "شريط جنسي مسرب لهيلاري كلينتون في فندق"، تم تركيبها من خلال شركة "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية.

وتم نشر الفيديو على موقع ريديت من حساب محظور حاليًا يحمل اسم روبنجر (Rubinjer )، والذي حصلت منشوراته على أكثر من 100 ألف إعجاب.

ونُشر الفيديو أيضًا على موقع "بورن هاب" الإباحي خمس مرات، وتمت مشاهدته أكثر من 250 ألف مرة، وفقا لتقرير من شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

وفي أكتوبر الماضي، قال موظف سابق بشركة "وكالة أبحاث الإنترنت"، يُدعى ألان باسكاييف، لتليفزيون "رين تي في" الروسي إن الشركة هي من صنعت شريط الفيديو المزيف لهيلاري كلينتون.

ولم يكن الفيديو مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بحساب الشركة الروسية حتى أصدر القائمون على موقع ريديت أسماء المستخدمين المرتبطين بالشركة يوم الثلاثاء.

وفي إعلان لمستخدميه، قال ريديت إن 944 حسابًا، بما في ذلك روبنجر، تم حظرها بسبب "الاشتباه في أنه خاص بوكالة أبحاث الإنترنت الروسية".

وهذه هي المرة الأولى التي تسمي فيها الشركة أيًا من الحسابات.

ويحتل ريديت المركز الرابع بين المواقع الأكثر زيارة في الولايات المتحدة، وفقا لشركة أليكسا لتحليلات الإنترنت.

وقبل انتخابات الرئاسة في عام 2016، نشر روبنجر صورة متحركة ( Gif ) من الفيديو بأكبر تجمع بالموقع لأنصار دونالد ترامب الذي فاز بالرئاسة.

وتم الآن حذف الروابط الخاصة بالفيديو والصورة المتحركة.


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