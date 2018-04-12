"عمارة": الفيس بوك غير آمن.. ولدينا البديل المصرى

12 أبريل 2018 - 10:25 ص

قال الدكتور محمد عمارة، خبير التسويق السياسي وواضع خطة تقنين مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء شبكة تواصل اجتماعي مصرية المسجلة بحقوق الملكية الفكرية برقم 4313 لسنة 2017، إن شفافية وصراحة مارك زوكربرج، أثناء مثوله أمام الكونجرس بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين وبيعها تحترم خاصة الاعتراف بأنه المسئول الأول عن كل الأخطاء المدمرة لهذا السلاح ذو الحدين.

وأضاف عمارة، في تصريحات صحفية أن هذا يأتي هذا مع توسع اختراق سافر للخصوصيات واستغلال البيانات فننظر إلى تصريحات ستيف وزينياك أحد مؤسسي شركة آبل بتهديد الفيس بوك بإزالة هذا التطبيق من أجهزة الآبل لعدم اتباعه معايير الأمان للبيانات وانتهاك الخصوصية.

وأشار عمارة، إلي أن فوضى مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في العمليات الإرهابية واستقطاب الشباب للإرهاب ونشر الإباحية وزعزعة ثوابت السلم الاجتماعي الداخلى من خلال إشاعات وأخبار مفبركة لا صحة لها بالإضافة الى التأثير السلبي والخطير لهيمنة هذه المواقع للإعلانات على الصحف المصرية والإضرار بقوت وأرزاق الكثيرين عن طريق عمليات النصب والابتزاز في هذا العالم المعقد، نظرًا لعدم وجود رقابة عليه.

اختتم عمارة، بأننا جاهزون للبدء في حماية أنفسنا بإنشاء شبكة تواصل اجتماعي، طبقًا للخطة الموضوعة تكون خاصة بمصر بمميزات جديدة ومنفتحة على العالم .

ويقول عمارة للمشككين والمهاجمين للمقترح، انظروا إلى إمكانيات الفيس بوك من 15عامًا أما نحن سنصل بتقديم الخدمات بجودة تتراوح بنسبة 75% لما يحتاجه جموع المستخدمين المصريين، بالإضافة إلى مميزات تنافسية جديدة ستجعل للشباب ميزة لعدم إهدار الوقت والاستفادة وبناء الذات.