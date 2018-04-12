8 جامعات حكومية وخاصة تشارك في المسابقة العلمية

12 أبريل 2018 - 10:35 ص

تنظم جامعة بدر BUC، أول مسابقة علمية للمشاريع الطلابية لكليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، في إطار المهرجان السنوي لجامعة بدر والمزمع انعقاده اعتبارًا من يوم السبت 14 إبريل الجاري ولمدة أسبوع حتى يوم الخميس 19 إبريل .

صرح الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر، إنه حرصًا من الجامعة علي تشجيع الشباب علي الإبداع وتنمية قدرات التواصل وتبادل الخبرات بين جموع طلاب كليات الهندسة في مصر وتحفيزهم علي المشاركة الفاعلة في حل المشاكل القومية، أعلنت الجامعة عن المسابقة العلمية للمشاريع الطلابية وخريجي كليات الهندسة لعام 2018 المختصة في مجالات الطاقة والميكاترونيات، ووفقًا لشروط المسابقة.

وسيتم عرض المشاريع المشاركة خلال المعرض الذي سيقام في إطار مهرجان جامعة بدر، اعتبارًا من يوم السبت 14 إبريل حتي يوم الاثنين حيث سيتم تحكيم المشاريع بمعرفة أساتذة متخصصين لتحديد المشاريع الفائزة، حيث قررت إدارة الجامعة منح الفائز الأول مكافآة مالية قيمتها 20 ألف جنيه والثاني 12 ألف جنيه والثالث 8 آلاف جنيه .

من جانبه أكد الدكتور أحمد موسي عميد كلية الهندسة بجامعة بدر، أن 8 جامعات حكومية وخاصة أعلنت مشاركتها في المسابقة العلمية الأولي لجامعة بدر في مجالات المشاريع الطلابية لكليات الهندسة وهي كل من جامعة حلوان وأسيوط والمنوفية والبريطانية والروسية وأكاديمية الشروق والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا بالإضافة إلي كلية الهندسة بجامعة بدر.

وقال إن التحكيم يتم من خلال لجنة تضم نخبة من كبار الاستشاريين في مصر وهم الدكتور مهندس سيف ابو النجا والدكتور مهندس عبد الحكيم قنديل والدكتور مهندس عبد الهادي سلامة والدكتور مهندس هاني منيب والدكتور مهندس محمود عبد الرشيد ومن جامعة بدر الدكتور مهندس معتصم شاهين.

تابع أن ثلاثة من أعضاء لجنة التحكيم سيعقدون 3 محاضرات في إطار برنامج المهرجان السنوي لجامعة بدر يوم الاثنين القادم وقبل الإعلان عن نتيجة المسابقة وهم الدكتور سيف ابو النجا الذي سيكون موضوع محاضرته حول مهنة الهندسة ومستقبلها والدكتور عبد الحكيم قنديل وسيكون موضوع محاضرته حول الطاقة النووية وتحلية مياه البحر والدكتور عبد الهادي سلامة وسيكون موضوع محاضرته عن سبل تعظيم موارد الطاقة المستخدمة في مصر.

أضاف، أن الإعلان عن الفائزين في المسابقة سيتم تكريمهم وتسليمهم الجوائز خلال الاحتفال باليوم الختامي للمهرجان الموافق الخميس 19 إبريل الجاري .