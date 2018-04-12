3 اتفاقيات اقتصادية لـ"الرئيس" مع نظيره البرتغالي اليوم

12 أبريل 2018 - 10:39 ص

يوقع اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصرية البرتغالية مع الرئيس البرتغالي مارسيل ودي سوزا 3 اتفاقيات اقتصادية.

ومن المقرر، أن تبدأ أعمال القمة بعد قليل في قصر الاتحادية ويعقبها جلسة المباحثات الثنائية بين قائدي البلدين يستعرضان خلالها سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، والموضوعات ذات الاهتمام المشتركة وعلي رأسها مواجهة ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد العالم بأسره، إلى جانب ملف الهجرة غير الشرعية الذي يعد من أولويات العمل بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

كما يبحث الرئيسان القضايا الرئيسيّة في المنطقة وعلي رأسها القضية الفلسطينية، وسبل إنهاء الأوضاع المتدهورة في سوريا وليبيا واليمن والعراق.

ويعقب المباحثات الثنائية جلسة مباحثات موسعة بحضور الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين لاستعراض ما تم انجازه من خطوات لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لتعزيز التعاون بين القاهرة ولشبونة.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.