» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"منة شلبي" في زفاف "شيرين"

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شيرين عبدالوهاب

منة شلبى

نوال الزغبى

العب يلا

عاصي الحلاني

نشرت الفنانة منة شلبي صورة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" تجمعها بالعروسين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب من حفل زفافهما الذي تناولته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وأصبح حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "شلبي" في تغريده لها علي الصورة: "مبروك يا حبيبتي وأختي وصاحبة عمري ويا رب أيامكم كلها حب وسعادة".

ونشرت إحدى الصفحات التابعة لـ"فانز" شيرين عبر "إنستجرام" مقطع فيديو ظهرت فيه شلبي ترقص مع شيرين على أنغام أغنية "العب يلا" لأوكا وأورتيجا.

الفنانة أصالة، باركت لشيرين وأعادت نشر صورة لها مع حبيب عبر "إنستجرام" قالت فيها: "شيري وحسام وكأنّكم لبعض خلقتوا … اللَّه يسعدكم ويخلّيكم لبعض العمر كلّه".

أما الفنان عاصي الحلاني فغرّد مباركاً: "شيرين الغالية الف مبروك ويا رب تكون كل حياتك فرح وسعادة ونجاح".

وأيضاً الفنانة نوال الزغبي غرّدت لشيرين: "الف مبروك يا حبيبة قلبي ان شالله بتتهنوا… كتير بتلبقلك السعادة العمر كله".

كما باركت الفنانة مايادياب مغرّدة: "مبروك حبيبة قلبي".
شاهد الفيديو..


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