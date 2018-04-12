تعرف على موعد أول مشاركة لـ"السعيد" في فنلندا

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مباراة

الاهلى

عبدالله السعيد

كوبيون بالوسورا

يشارك غدًا الجمعة اللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندي، في أول مباراة مع فريقه الجديد عقب إعلان جاهزيته وانتظامه في التدريب مع الفريق.

ويأتي ذلك بعد مشاركة السعيد، في تدريبات الفريق عقب إعارته لمدة شهرين، ليكون جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم.

جاء انتقال السعيد للدوري الفنلندي بعدما قرر النادي الأهلي تجميد اللاعب على خلفية توقيعه لنادي الزمالك، قبل أن يقوم بالتجديد للأهلي موسمين ونصف الموسم وعرضه للبيع النهائى أو الإعارة.


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