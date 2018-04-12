صفقة من العيار الثقيل في طريقها للأهلي

12 أبريل 2018 - 11:01 ص

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن هدية تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس هيئة الرياضة بالسعودية، لجماهير المارد الأحمر، باعتزامه إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "الشاطر" خلال فقرة كشف المستور ببرنامج "إكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن تركي آل الشيخ اقترب بشدة من ضم لاعب نادي أهلي جدة السعودي عمر السومة هداف المنتخب السوري إلى النادي الأهلي.

وشدد "الشاطر" على أن الرئيس الشرفي للنادي الأهلي سوف يتحمل استقدام السومة للأهلي وراتبه السنوي مع المارد الأحمر.