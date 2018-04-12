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"كوبر" يعلن قائمة المعسكر الأخير للمنتخب الوطني

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دوري أبطا إفريقيا

قرر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، إعلان قائمة معسكر الكويت المرتقب في مايو القادم عقب لقاء الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع الترجي التونسي بالقاهرة في مجموعات دوري الأبطال الإفريقي أحد أيام 4 / 5 / 6  مايو المقبل.

ويعلن كوبر، قائمة المنتخب الوطني التي يدخل بها معسكره الأخير يوم 23 من الشهر نفسه استعداداً لكأس العالم بعد المباراة.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم بعد 28 سنة من الغيابـ، وأوقعتهم القرعة في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواي.

المنتخب يعسكر للمونديال 23 مايو، ويخوض ثلاث مباريات قبل كأس العالم هي الكويت يوم 26 من الشهر نفسه، وكولومبيا أول يونيو وبلجيكا يوم 6 يونيو.


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