"غالي" يتسبب في أزمة بين الأهلي و"الجبلاية"

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اتحاد الكرة

الاهلى

حسام غالي

حفل اعتزال

أياكس الهولندي

اصطدم النادي الأهلي بالاتحاد المصرى لكرة القدم "الجبلاية"، بعد رفض الاتحاد إقامة مباريات للفريق خلال الفترة المقرر فيها إقامة حفل اعتزال نجم النادي الأهلي حسام غالي في دبي مع أياكس الهولندي والمقرر إقامته في 11 مايو المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأهلى، أنه سيتم ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة حتى ينتهى الدورى والكأس بحد أقصى يوم 21 مايو، لذا سيتم وضع مباراة للأهلى فى الدورى أو الكأس خلال هذه الفترة.

ويواجه الأهلى نظيره الترجى يوم 4 أو 5 أو 6 مايو المقبل فى دور المجموعات الأفريقى، قبل أن يواجه كمبالا سيتى الاوغندى فى الجولة الثانية يوم 17 أو 18 او 19 من نفس الشهر، ويرغب الأهلى فى عدم إقامة أى مباريات محلية بين الجولتين على أن يتم الاكتفاء بمباراة الاعتزال.


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