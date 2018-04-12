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300 مليون جنيه حجم قروض "مشروعك" ببنى سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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220 مليون جنيه قروض مشروعك لتمويل 5609 مشروعات ببنى سويف

قروض

محافظ بنى سويف

مشروعك

الاتمية

المشروع القومى

صرح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، بأن إجمالى القروض المقدمة فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) ارتفعت إلى 300 مليون جنيه.

وكشف محافظ بنى سويف،  عن أن 6712 مواطنًا بالمحافظة تقدموا بطلبات للحصول على قروض مشروعك بقيمة 324 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على مشروعات بقيمة 300 مليون جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل.

وأشار، إلى أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها شملت 74% منها مشروعات تجارية و13% مشروعات خدمية، 7% مشروعات صناعية، 6% مشروعات زراعية، مؤكدًا أن مركز بنى سويف كان الأكثر فى قيمة المشروعات بنسبة 30%، واهناسيا الأقل بنسبة 5%.

الجدير بالذكر، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظة أطلقته وزارة التنمية المحلية فى منتصف 2015 والذى يهدف لخلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "لغير الموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال الحصول على قروض من البنوك المشاركة فى المشروع وهى بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلى المصرى، البنك الزراعى المصرى، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية.

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