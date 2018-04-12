"المحافظين" يطالب بإدراج ملف سد النهضة علي أولويات القمة العربية

12 أبريل 2018 - 11:43 ص

طالب حزب المحافظين، الدولة بإدراج ملف سد النهضة، على أجندة أولويات القمة العربية المقررة فى السعودية يوم الأحد المقبل تحت بند "وما يستجد من أعمال".

وأوضح، أحمد إسماعيل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالحزب، أن هذا الإجراء يأتى بهدف إطلاع ومشاركة الدول العربية فى التهديدات والأخطار التي تواجهها مصر جراء بناء سد النهضة كونه أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على الأمن القومي المصري.



وأكد "إسماعيل"، أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه فى فترة وجيزة، سيؤدي إلى تدمير مساحات هائلة من الأراضي الزراعية فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكان يتجاوز عددهم الـ 100 مليون نسمة.

وطالب "المحافظين"، الدول العربية كافة بدعم المفاوض المصري الذى يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاث في إطار المنفعة والتعاون المشترك.

يذكر أن وزير خارجية سودان إبراهيم غندور، كان قد صرح فى وقت سابق بفشل الاجتماع الثلاثى مع مصر وإثيوبيا فى الخرطوم بشأن أزمة سد النهضة مؤكدًا أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها.