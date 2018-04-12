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تراجع "الفراعنة" في تصنيف الفيفا

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"الفيفا" يصدم "الفراعنة" في التصنيف الشهري

مصر

الفراعنة

فيفا

اتحاد دولى

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيفه الشهري للمنتخبات، وتراجع منتخب مصر"الفراعنة" في تصنيف شهر إبريل مركزين، ليصبح في المرتبة الـ46 عالميًا، لكنه ظل في المركز الخامس إفريقيًا.

ويعد هذا التراجع الثالث على التوالي، حيث تراجع في فبراير الماضي من المركز 30 إلى 43، وفي مارس إلى 44، قبل أن يستقر في مركزه الحالي (46).

وجاء أفضل 10 منتخبات عالمية على النحو التالي:

1- ألمانيا

2- البرازيل

3- بلجيكا

4- البرتغال

5- الأرجنتين

6- سويسرا

7- فرنسا

8- إسبانيا

9- تشيلي

10- بولندا

وجاء أفضل 10 منتخبات إفريقية على النحو التالي:

14- تونس

28- السنغال

38- الكونغو الديموقراطية

42- المغرب

46- مصر

74- نيجريا

51- الكاميرون

51- غانا

53- بوركينا فاسو

58- الرأس الأخضر


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