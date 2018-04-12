رسميًا.. "تريزيجيه" يوقع لهذا النادي 3 سنوات

12 أبريل 2018 - 11:54 ص

تعاقد نادي قاسم باشا التركي، مع محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقابل 2 مليون يورو، وبالتالى سيتحتم على الأندية الراغبة فى التعاقد مع محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة قاسم باشا لحسم الصفقة.

وانضم محمود تريزيجيه، لصفوف قاسم باشا التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أندرلخت البلجيكى، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، ليقرر نادى قاسم باشا تفعيل بند الشراء.