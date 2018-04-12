إحالة المستشار هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

12 أبريل 2018 - 11:58 ص

قررت النيابة العسكرية إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بعد تصريحاته لموقع "هاف بوست"، حول امتلاكه وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير.

جدير بالذكر، أن المستشار هشام جنينة، قد أحيل الي المحكمة، بشأن هذه التصريحات منذ شهرين.

يُذكر أن "عنان" نفى امتلاكه أية مستندات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة "جنينة"، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع "هاف بوست" حول احتفاظ "عنان"، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها .

في الوقت الذي قد أصدرت فيه القوات المسلحة بيانًا، بشأن تصريحات "جنينة" حيث قالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب .

وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".

وكانت قد ألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة .